El mensaje de Trump sobre los más de 100,000 muertos por coronavirus en Estados Unidos

El presidente Donald Trump sorprendió esta mañana con un mensaje de simpatía por los más de 100,000 muertos de coronavirus en los Estados Unidos, a la par que continúa las presiones para que se reabra la economía en su totalidad.

El mandatario también había dicho que, seguramente, muchas personas más morirán, pero que era necesario reabrir al país.

“Acabamos de alcanzar un hito muy triste con la pandemia de coronavirus al sumar los 100,000 muertos”, señaló el republicano. “A todas las familias y amigos de quienes fallecieron, quiero extender mi sincera simpatía y amor por todo lo que estas grandes personas defendieron y representaron. ¡Dios esté con ustedes!”

La cifra representa la mayor pérdidas de vidas humanas para EE.UU. en un desastre o conflicto, incluso superando la Guerra de Vietnam, que registró casi 60,000 muertes.

We have just reached a very sad milestone with the coronavirus pandemic deaths reaching 100,000. To all of the families & friends of those who have passed, I want to extend my heartfelt sympathy & love for everything that these great people stood for & represent. God be with you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 28, 2020