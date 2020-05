El voto por correo: la batalla de Trump contra Twitter

El voto por correo, rechazado por el presidente Donald Trump, es uno de los temas centrales de la cruzada del mandatario contra Twitter y otras redes sociales.

A pesar de que expertos consideran que, dadas las condiciones de la pandemia de coronavirus, es necesario reforzar los procesos de votación vía correo, el mandatario –quien ha utilizado esa forma de sufragio– rechaza reforzar dicho mecanismo, acusando fraude electoral.

“Es tan ridículo ver a Twitter tratando de hacer un caso de que el voto por correo no es objeto de FRAUDE”, afirmó el republicano. “Qué estúpido, hay ejemplos y casos por todos lados. Nuestro proceso proceso electoral se contaminará y será el hazmerreír en todo el mundo”.

El presidente publicó el mensaje etiquetando a Yoel Roth, quien es jefe del área de Integridad de la red social y responsable del sistema de verificación de Twitter.

El mandatario aviva este debate con la firma de su orden ejecutiva que reforzaría la regulación contra redes sociales, incluída su favorita.

So ridiculous to see Twitter trying to make the case that Mail-In Ballots are not subject to FRAUD. How stupid, there are examples, & cases, all over the place. Our election process will become badly tainted & a laughingstock all over the World. Tell that to your hater @yoyoel

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 28, 2020