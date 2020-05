No sé cómo haré para pagar el alquiler

Soy una inmigrante mexicana de Puebla y estoy orgullosa de la vida que he construido para mí y mi familia aquí en Nueva York. Hace 19 años, emigré con mi esposo a El Barrio, en Manhattan, donde vivo con mis tres hijos en nuestro pequeño apartamento de dos habitaciones.

Después de perder mi trabajo y enfermarme con COVID-19 , no sé cómo voy a hacer para pagar mi alquiler este 1ro de junio. Trabajadores como yo estamos enfermos y luchando después de que el régimen racista de Trump excluyera a los inmigrantes indocumentados y a sus familias de acceder medidas de alivio como el Programa de Protección de Cheques de Pago y cheques de estímulo directo, especialmente durante estos momentos tenebrosos de pandemia.

Mientras tanto, los multimillonarios de bienes raíces están ganando dinero con la pandemia y obtienen exenciones de impuestos. ¿Qué pasará con nuestra comunidad una vez que finalicen las moratorias de desalojo el 20 de agosto en Nueva York, y los propietarios corporativos esperen que los inquilinos paguen el alquiler?

Es por eso que yo e inquilinos en todo el país nos estamos uniendo a una campaña llamada “We Strike Together.” Esta campaña es un llamado a los gobiernos estatales y federales para que cancelen los pagos de renta y responsabilicen a los propietarios de alquileres para que paguen los impuestos acordes con sus niveles de riqueza, lo cual es lo más justo que pueden hacer para aliviar los estreses económicos de nuestras familias. Por eso los invito a que unan sus voces a favor de esta causa usando el hashtag #MakeThemPay en sus redes sociales.

Antes de que nos advirtieran de esta pandemia, yo mantenía a mi familia a través del cuidado de niños mientras mi esposo hacía domicilios para varios restaurantes. Pero desde el 19 de marzo, los dos hemos estado desempleados. Sin ingresos, cada centavo que habíamos ahorrado desapareció para comprar comida para mi familia en las últimas semanas.

No recibimos ayuda del gobierno federal ni del estado. Hemos solicitado cupones de alimentos en línea, pero hasta el día de hoy, no hemos recibido respuesta y no sabemos si calificamos o no.

Nuestra situación empeoró cuando tanto yo como mi esposo fuimos diagnosticados con COVID-19. Obligados a aislarnos y demasiado débiles para comprar alimentos y cocinar, no tuvimos más remedio que pedir comida a domicilio, lo que nos costó aún más dinero. Intentar proteger a mis hijos del virus en nuestro pequeño departamento ha sido un desafío, ya que hemos gastado tanto en medicamentos, equipos de protección y desinfectantes.

Todos mis hijos son ciudadanos estadounidenses y necesitan ayuda y protección contra este virus mortal que ahora está dentro de nuestro hogar. Pero mi esposo y yo no nos hemos beneficiado del paquete de estímulo a pesar de que también pagamos impuestos.

Me enferma aún más saber que los propietarios multimillonarios obtienen exenciones de impuestos y ganan dinero con esta pandemia mientras nuestras comunidades corren el peligro de ser expulsadas a las calles, sin la ayuda del gobierno. Una vez que termine este cierre, me aterroriza la idea de que mi arrendador nos desaloje de nuestro departamento.

Mi esposo y yo luchamos todos los días para alimentar a nuestros hijos y no tenemos dinero para pagar el alquiler. Es por eso que yo, y millones de inmigrantes esenciales en todo el país, necesitamos cancelaciones de alquiler ahora mismo.

Como miembro de New York Communities for Change, sé que juntos podemos enfrentar a estos propietarios corporativos y hacerlos que paguen uniéndonos a la campaña #WeStrikeTogether.

Cuando nuestra comunidad latina ya está sufriendo tasas desproporcionadamente altas de infección y mortalidad por COVID-19, es incorrecto que los dueños de nuestros hogares se beneficien de esta pandemia. Ellos ya tienen el dinero para pagar impuestos que ampliarían la red de seguridad para todos nosotros, porque no responsabilizarlos a que cancelen los costos de alquiler en estos momentos de incertidumbre y cuarentena.

Sin la ayuda del Programa de protección de cheques de pago y los controles de estímulo directos que muchos de los ciudadanos reciben, la comunidad latina está aún más en riesgo. Necesitamos que nuestros funcionarios electos hagan que los propietarios corporativos paguen por la cancelación del alquiler por el resto de esta pandemia.

Es por eso que me he comprometido a ser parte de la huelga de alquiler a nivel nacional este primero de junio. Como muchos otros en Nueva York, simplemente no puedo pagar el alquiler. Y por eso es que yo también me voy a unir a la huelga. Yo me uno a la huelga por mi salud, por mis hijos y por nuestro futuro. ¡Únete a la huelga este primero de junio!

-Fani Luna es organizadora con New York Communities for Change