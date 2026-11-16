Robert Pattinson será Bond, James Bond; la franquicia lo ha confirmado como el nuevo agente 007

En la memoria colectiva del público, Robert Pattinson es mayoritariamente conocido por tres personajes emblemáticos en el mundo del cine popular. Hablamos de Edward Cullen en la saga de “Twilight”, Bruce Wayne en “The Batman” y Cedric Diggory en “Harry Potter and the Goblet of Fire”. Hoy, un nuevo personaje se suma a este legado. A través de la cuenta oficial del agente 007, la franquicia ha confirmado a Pattinson como el nuevo James Bond.

Se cree que el nombramiento de Robert Pattinson para este rol se debe a la buena crítica que ha recibido por “Primetime”, después de su paso por el Festival de Cine de Venecia.

El agente secreto del M16 se apoderó de las pantallas de cine. El legado que ha construido al día de hoy le ha permitido estar bajo la lupa de la crítica. Daniel Craig se encargó de dejar la vara muy alta. Ya que los últimos proyectos de esta franquicia van mucho más allá de la belleza, elegancia y astucia del hombre más sexy del servicio de su majestad.

Toda la narrativa de este fantástico personaje recae sobre la pluma del escritor inglés Ian Fleming; y en el cine a este personaje le dieron vida Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan, Timothy Dalton y George Lazenby en las películas de la productora EON, que es la que tiene los derechos globales de la saga, según reporta EFE.

Todos los actores anteriores protagonizaron diversas facetas del personaje. Casi como si estuviésemos hablando de múltiples personalidades. Hay en ellos un Bond melancólico, atrevido, irónico, incomprendido y humano. La llegada de Pattinson al universo de Bond nos hace cuestionarnos qué etapa del personaje encarnará el intérprete de 40 años.

De momento, la próxima entrega aún no tiene nombre, estará bajo la producción de Denis Villeneuve y su estreno se prevé para el año 2028.

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