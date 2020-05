VIDEO: Alaïa quiere un perrito y le ha dicho a Adamari López que se lo pedirá en su carta a Santa Claus

ALAÏA QUIERE UN PERRITO 😅

Hola mi gente linda… Les presento a @MiloRosePerez, un perrito amigo de la casa. Ahora el dilema es que Alaïa quiere una mascota. ¿Será que ya está preparada para la responsabilidad de cuidar un perrito? 😅

