Aislinn Derbez revela los motivos por los que llegó a juzgar a su madre

Uno de los objetivos más importantes de la vida, desde mi punto de vista, es crecer y liberarnos de cualquier creencia o condicionamiento… pero la gran duda es ¿de qué manera realmente nos podemos liberar?⁣ ⁣ Todos hemos juzgado a nuestros padres en algún momento.⁣ Es normal criticar lo que no nos cuadra, sin embargo, la idea no es quedarnos atorados en el juicio sino rascarle tantito más. ⁣ ⁣ Por ejemplo, yo juzgaba muchas actitudes que mi mamá tuvo cuando yo era niña y cuando tuve a mi hija me empezaron a caer una tonelada de veintes sobre lo que mi mamá realmente sintió. También, comencé a repetir eso que tanto rechazaba y juzgaba. Por ello, entendí que hay que resolver eso que tanto juzgamos y rechazamos o vamos a tender a repetirlo sin darnos cuenta. ⁣ ⁣ En mi nuevo episodio de @lamagiadelcaos decidí invitar (por 2da ocasión) a la psicoterapeuta corporal, especialista en intervención en crisis, traumatóloga de campo y terapeuta sistémica familiar, Marisa Artigas y platicamos de temas como:⁣ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁣⁣⁣ • el perdón a los padres vs. la aceptación de las circunstancias imperfectas en que crecimos⁣⁣⁣ • el modelo de madre sufridora – devota – que se niega a sí misma que estamos condenadas a repetir⁣ • el daño que provocan los secretos familiares⁣⁣⁣ • la tendencia a repetir todo aquello que rechazamos⁣⁣⁣ • la importancia de soltar los juicios ⁣⁣⁣ • y la manera en que podemos impactar de manera positiva en nuestro sistema familiar si decidimos movernos del sufrimiento y del papel de víctima hacia un lugar mucho más sano y auténtico. ⁣⁣⁣ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⁣⁣⁣ ¡Escúchalo en Youtube, Spotify o iTunes con el titulo “Lo que rechazas te persigue”.⁣ Tal vez te puedas identificar.⁣ ⁣ #lamagiadelcaos #lamagiadelcaospodcast