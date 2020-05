Disfruta de tu verano sin COVID-19: Expertos clasificaron diversas actividades según su nivel de riesgo de contagio

Si planeas disfrutar el calor al aire libre con tu familia, entonces echa un vistazo a estas actividades

Ahora que ha comenzado la desescalada rumbo a una vida ligeramente normal, aun cabe la necesidad de tener cuidados sobre las actividades familiares que podrían implicar un riesgo de contagio por Covid-19. Y con el verano en puerta es necesario repasar lo que podrías hacer y lo que aún debes esperar.

Después de semanas de confinamiento, parece que es momento de salir a tomar el sol, y por ello expertos compartieron con algunas fuentes de noticias como NPR y LA Times sobre lo que puede determinarse en riesgo potencial de contagio y lo que implica una menor posibilidad.

Si planeas disfrutar el calor al aire libre con tu familia, entonces echa un vistazo a estas actividades para que puedas extremar precauciones de acuerdo a lo que clasificaron los especialistas.

Ir De Campamento: Bajo riesgo

Dado que acampar es básicamente el equivalente al aire libre de la cuarentena, la mayoría de los expertos coinciden en que un fin de semana al aire libre representa un riesgo relativamente bajo para su familia este verano. Sin embargo, tenga en cuenta que este riesgo puede aumentar si se queda en un campamento lleno de gente con áreas de picnic compartidas e instalaciones de baños. Además, considere solo acampar con su familia inmediata, ya que agregar a otras personas cercanas a usted en tiendas de campaña también puede aumentar el potencial de exposición al COVID-19.

Pasar el día en la playa o en una piscina: Bajo riesgo

Lo creas o no, los grandes cuerpos de agua representan un riesgo casi nulo de contraer coronavirus, porque el gran volumen de agua diluye el virus. Sin embargo, la clave para disfrutar de un baño en la piscina o caminar por la playa es mantener al menos 6 pies de distancia de cualquier persona que no esté en su familia inmediata. Siempre que pueda seguir los protocolos de distanciamiento social, esta puede ser una gran actividad de verano para su familia.

Jugar o hacer ejercicio al aire libre: Bajo riesgo

Como la mayoría de los expertos han enfatizado todo este tiempo, debe instar a su familia a pasar al menos un poco de tiempo afuera cada día. No solo existen numerosos beneficios para la luz solar, sino que siempre y cuando no practiques deportes grupales, también hay prácticamente cero riesgo de exposición con esta actividad. Si involucra a vecinos o miembros de la familia que no residen con usted, es mejor usar máscaras y evitar el contacto directo, como chocar los cinco. Además, considere practicar deportes o elegir métodos de ejercicio que no requieran mucho equipo compartido, ya que esto también puede ayudar a disminuir cualquier contaminación potencial.

Alquilar una cabaña con otra familia: Bajo riesgo

Siempre que tanto su familia como la familia con la que planean compartir espacio hayan seguido órdenes de refugio en el lugar durante toda la pandemia, esta puede ser una actividad de bajo riesgo. Solo asegúrese de comunicarse claramente con la otra familia en las dos semanas previas a su viaje planificado y que ambas partes acuerden quedarse en casa si alguien comienza a mostrar síntomas o encuentra una posible exposición. Además, asegúrese de que todos tengan en cuenta todas las actividades que podrían haberlos puesto en riesgo antes del viaje.

Reunión en el patio trasero con otra familia: Riesgo bajo a medio

Si se muere por organizar una comida al aire libre con otra familia, la mayoría de los expertos dicen que esta podría ser una actividad de bajo riesgo si establece ciertas restricciones. Además de tratar de limitar su personal a menos de 10 personas y limitar la cantidad de tiempo que todos pasan en el interior o en las proximidades, los expertos dicen que hagan todos los eventos al aire libre y eviten incluso compartir utensilios este verano. Para hacer las cosas aún más seguras, simplemente puede jugar juegos al aire libre que no requieren contacto directo y dejar el asado una vez que la pandemia haya terminado.

Comer en un restaurante interior: Riesgo medio a alto

Si bien muchos restaurantes están tratando de establecer protecciones para mantener seguros a sus clientes, el hecho es que la mayoría de los expertos dicen que todavía hay algunos riesgos potenciales relacionados con comer fuera en este momento. Para empezar, independientemente del espacio entre las mesas, todavía compartes aire con todos los demás en el restaurante, y usar máscaras es casi imposible mientras comes. Además, hay muchas superficies de alto tráfico y espacios compartidos en los restaurantes que no pueden desinfectarse entre cada huésped. Por estas razones y algunas otras, comer en su restaurante favorito aún lo pone en un riesgo medio a alto de exposición al Covid-19 en este momento.

Asistir a bodas, graduaciones, etc: Riesgo medio a alto

Las celebraciones familiares son siempre un signo positivo del verano, pero la mayoría de los expertos médicos lo instan a que reconsidere asistir a la boda de un miembro de la familia o organizar una fiesta de graduación para su hijo durante este tiempo. Incluso con eventos al aire libre de esta naturaleza, las extensas listas de invitados y la probabilidad de contacto cercano ponen a todos en un riesgo elevado de contraer el virus. Esto es especialmente cierto para las personas que aún pueden ser asintomáticas y no se dan cuenta de que portan el virus o si invitan a personas que viajarán desde fuera de la ciudad. En otras palabras, no es una buena idea organizar o asistir a cualquier tipo de reunión grande este verano.

Servicio de culto religioso: Alto Riesgo

Los servicios de adoración religiosa reúnen los peores ingredientes y aumentan el riesgo de contraer Covid-19 de manera exponencial. No solo permanecerá cerca de un gran número de personas durante más de una hora, sino que los expertos consideran que el canto es un evento de gran difusión. Si es posible, evite asistir a los servicios de adoración en persona de cualquier tipo este verano y posiblemente hasta el otoño.