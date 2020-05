Gobernador Gavin Newsom autoriza la reapertura de salones de belleza, barberías y comensales en restaurantes de L.A.

A pesar de que el condado de Los Ángeles tiene casi la mitad de los casos de coronavirus de todo el estado, el gobernador, Gavin Newsom, ha aprobado que se abran los salones de belleza, las barberías y se permita a los restaurantes recibir comensales en sus instalaciones.

La golpeada economía del condado empezó a reactivarse aceleradamente esta semana al permitir el reinicio de diversas actividades económicas como los centros comerciales, la apertura de tiendas, los templos religiosos, y ahora, los sectores comerciales que requieren del trato directo entre personas.

Declaraciones emitidas por la Supervisora Kathryn Barger, afirman que el condado está listo para seguir adelante. “Los datos regionales demuestran que se ha aplanado la curva, indicando que estamos listos para seguir adelante hacia la fase de recuperación”, afirmó.

REOPENING MILESTONE: We received state approval to immediately allow for the safe reopening of in-person dining, hair salons, and barber shops! (1) pic.twitter.com/hGjqN7z1qL

— Supervisor Kathryn Barger (@kathrynbarger) May 29, 2020