Más de 400 personas fueron arrestadas por disturbios en el centro de Los Ángeles

Cientos de arrestos fueron realizados la noche del viernes y la madrugada del sábado en el centro de Los Ángeles por el caso de George Floyd, durante las protestas que luego se transformaron en disturbios.

La Policía reportó más de 400 personas arrestadas en una larga noche que incluyó violentos enfrentamientos, vandalización de negocios y robo, eventos similares a los ocurridos en Minneapolis y otras ciudades del país.

“Les estoy pidiendo a todos en Los Ángeles que se unan y encuentren la habilidad para expresar pacíficamente su inconformidad individual y colectiva, pero al mismo tiempo manteniendo la seguridad de todos los angelinos”, dijo Michael Moore, Jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) en un mensaje de redes sociales.

Catorce horas antes, el LAPD había ordenado a los manifestantes dispersarse luego de surgir el vandalismo en calles del centro de la ciudad, una orden que tenía efecto entre la autopista 101 al norte, la 10 al sur, la 110 al oeste y la calle Alameda al este. Cuando muchos de los manifestantes se negaron a abandonar ese cuadrante, vinieron los arrestos.

JUST IN: Los Angeles mobilizing ALL available police officers to combat protestors' violence pic.twitter.com/fQEYoY66AK

— CryptøManiac101 🅐 (@_Crypto_Maniac_) May 30, 2020