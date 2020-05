¿Irresponsable? DT de Atalanta tenía coronavirus y aun así estuvo en un partido de la Champions League

El entrenador italiano se realizó la prueba hace algunos días

A partir de mediados de marzo, las ligas de fútbol más importantes del mundo suspendieron sus actividades, como una medida para proteger a jugadores, afición y reducir la cantidad de contagios por el coronavirus. Sin embargo, hay quienes antes de dicho parón ya presentaban la enfermedad y pudieron ser foco de contagio para otros, como Gian Piero Gasperini, Director Técnico del Atalanta.

Il tecnico dell’Atalanta si confessa: "Tornato da Valencia ero a pezzi. Sentivo le sirene e pensavo: non posso andarmene ora… Ho avuto il Covid-19"#gazzetta #premium Posted by La Gazzetta dello Sport on Sunday, May 31, 2020

En una entrevista para La Gazzetta dello Sport, Gasperini reveló que una prueba confirmó que hace meses tuvo coronavirus y tenía todos los síntomas cuando estaba en el banquillo en el partido entre Valencia y Atalanta de la Champions League: “Hace unos días me hicieron las pruebas que me confirmaron que tuve la enfermedad (COVID-19). Recuerdo que el día antes del partido de Valencia estaba enfermo. Por la tarde, peor. Y cuando volvimos a Italia me sentía hecho pedazos”.

Gasperini, dio detalle de cómo se sintió durante el encuentro y confesó que es uno de los partidarios del regreso de la Serie A lo más antes posible: “En el banquillo tenía mala cara. Era el 10 de marzo y las dos noches siguientes apenas dormí. Me sentía en pedazos y cada dos minutos pasaba una ambulancia, parecía la guerra. Pensaba: ¿si voy al hospital, qué me pasará? …Algunos creen que volver al campo es inmoral después de lo que ha pasado y ante el riesgo de que vuelva a suceder. Pero es la única manera de volver a la normalidad”.