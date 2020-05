Video: Hombre con machete tratando de proteger su negocio es brutalmente golpeado por manifestantes en Texas

DALLAS – Un video captado de un hombre con un machete en mano enfrentando a un grupo de manifestantes el sábado en Dallas circula en las redes sociales.

En las imágenes se observa al hombre perseguir a uno de los manifestantes presuntamente tratando de proteger su negocio ubicado en la cuadra 2200 de la calle Lamar.

Durante la persecución otros manifestantes comienzan a rodear al hombre y varios lo atacan. El hombre termina cayendo al pavimento y mientras que se encuentra tirado alrededor de 22 personas se acercan para patearlo brutalmente.

Algunos lo golpearon con patinetas y otros con piedras.

Full unedited video for editorial requests. Please attribute to Elijah Schaffer of Blaze TV. I cannot confirm he was the store owner, but I pulled out my camera when I saw him appearing to defend a store, then he was rushed, then made the move that might have cost him his life pic.twitter.com/8oGa2obBbp

— ELIJAH (@ElijahSchaffer) May 31, 2020