Karla Panini responde fuerte a todo México: “Yo no tengo que dar explicaciones a nadie, ni a un país”

La comediante rompió el silencio en medio del escándalo

Karla Panini y Américo Garza rompieron el silencio después de una verdadera tormenta de críticas en México por la “traición” a Karla Luna.

En entrevista con el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante, una de las mujeres más polémicas de la farándula dejó en claro que no le interesa aclarar o explicar el porqué de su relación con el ex esposo de su “amiga”.

“Hay muchas cosas que me han impedido poder hablar de este tema que nunca pensé que fuera a causar tanto impacto social”, dijo la regiomontana, señalada de robar dinero a Luna cuando formaban el dueto cómico “Las Lavanderas”.

“Nunca pensé que hubiera tantas ganas de la gente de querer saber, por eso no hablé. Además de que no quería lastimar a nadie y hacer algo que para mí también era lastimoso. Yo te puedo decir que es un tema que yo hablé en su momento con quien tenía que hablarlo, es un tema que ya superé, y yo lo traté con quien tenía que tratarlo, es un tema que no deseo revivir ni aclarar. No tengo que dar explicaciones de mi vida privada a nadie y ella ya no está”, expresó.

Aunque la familia de la fallecida Karla Luna exige poder acercarse a sus hijas, Panini y Gallego se rehúsan.

“Tengo una familia que también tengo que respetar, es un tema que ya dejé pasar, no quiero volver a revivirlo porque no voy a hablar de algo que ya sucedió, y a quien tenía que rendirle cuentas lo hice en su momento. Ya cerré esa carpeta en mi vida, es parte de mi pasado, es algo que no voy a exponer ante nadie. No hago esta entrevista para que alguien me crea, ya no me importa si creen que soy buena o mala, eso ya pasó a segundo término en mi vida. Yo sé cómo pasaron las cosas, la persona con la que yo hablé se enteró cómo pasaron las cosas y yo no tengo que darle explicación a nadie, ni a un país“, agregó.

Sobre el supuesto desfalco a su ex socia, negó los señalamientos.

“Se me requirió en 2012 por parte de la autoridad un pago de impuestos que era de las dos, tanto mío como de la señora Karla Luna. Yo le transfería el dinero a ella, yo pagaba los impuestos. Hubo un conflicto grande también por esa situación”, concluyó.

Sigue leyendo