Trump se molesta por encuesta que coloca a Biden 10 puntos arriba para elección

El exvicepresidente Joe Biden tiene una ventaja de 10 puntos entre votantes en general sobre el presidente Donald Trump.

Así lo revela una reciente encuesta de ABC News / Washington Post, publicada el domingo en la noche.

El sondeo indica que el 53 por ciento de los votantes registrados dijeron que votarían por Biden –considerado el virtual candidato demócrata– en comparación con el 43 por ciento que dijo que votaría por la reelección del presidente Trump.

El mandatario republicano desestimó los resultados y calificó de tendencioso el sondeo.

“‘Trump’ lidera en todos los estados cambiantes. Encuesta demócrata muy sesgada, como en 2016. ¡El mayor liderazgo de ‘entusiasmo’ de todos los tiempos!”, criticó.

“Trump” is leading in all swing states. Heavily biased Democrat Poll, just like 2016. Biggest “enthusiasm” lead ever! https://t.co/XIe2q6tGrg

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 1, 2020