A pesar de tenso ambiente en NYC Cuomo confirma que la ciudad abrirá el 8 de junio

El Gobernador pidió separar la crisis del COVID-19 de las manifestaciones y dijo que las hospitalizaciones diarias alcanzaron su nivel más bajo y las muertes siguen con tendencia a la reducción

La ciudad de Nueva York se prepara para reabrir su economía el próximo lunes 8 de junio, y aunque el gobernador Andrew Cuomo reconoció que las manifestaciones generadas tras la muerte de George Floyd y contra la brutalidad policial están causando una crisis social que surgió en medio de la crisis del COVID-19, los planes de reapertura de la Gran Manzana siguen en pie.

Así lo dejó ver el mandatario, tras revelar que los indicadores del coronavirus siguen mostrando datos positivos, entre ellos que se alcanzó el número de nuevas hospitalizaciones más bajo desde que empezó la pandemia, con un reporte de 154 nuevos casos, bastante lejos de los 3,181 que llegaron a registrarse en el pico más alto.

El líder político pidió separar los problemas para solucionarlos y dijo que a pesar de las novedades en materia social con las protestas y los hechos delictivos que se han registrado, la lucha contra el COVID-19 en la Gran Manzana sigue por buen camino.

“Los números de muertes sigue en general por la dirección correcta. Lo estamos haciendo muy, muy bien, lidiando con el COVID-19 cuando la ciudad de Nueva York está ya en las vías de su reapertura en medio de todo esto”, dijo el gobernador.

Cuomo reveló que en el último día los fallecimientos por el coronavirus fueron 58, es decir 4 más que el día anterior, lo que elevó los casos a 30,044, incluyendo las muertes probables por COVID-19. Las fatalidades en la Gran Manzana alcanzan ya los 16,892 decesos, más 4,757 casos por causa probable, mientras que los contagios llegaron a 381,861 (201,123 de ellos en la ciudad).

“Tenemos ahora varias crisis colindando y eso crea confusión y desorientación. Tenemos la crisis civil por la muerte del señor Floyd, que creo que fue un asesinato y ahora estamos tratando de lidiar con dos situaciones muy diferentes (coronavirus)”, dijo el gobernante, quien insistió en la necesidad de no permitir que los contagios vuelvan a aumentar. “En este momento de confusión, lo más inteligente es dar un paso atrás y manejar perspectiva sobre esta situacion (…) mi estrategia en esta crisis del COVID-19 ha sido ir a la gente, está en ellos, ellos son la solución. Les damos los hechos, sin opiniones, y la gente sabe 100 por ciento qué hacer. He sido abierto y honesto, les he ofrecido un plan, y uno pide ayuda para ese plan”.

Cifras del coronavirus en NY