Coronavirus: Estados Unidos reporta más de 35,000 casos nuevos en 2 días en medio de protestas masivas

Más de 21,000 personas fueron diagnosticadas con COVID-19 en Estados Unidos el lunes, según un recuento mantenido por la Universidad Johns Hopkins.

El martes se registraron 14,790 nuevos casos de coronavirus, según los CDC.

Los nuevos casos se identificaron en los 50 estados, así como en Washington, D.C. y en territorios de EE. UU.

El total de casos de COVID-19 en Estados Unidos es de 1,831,806 según los datos de la Universidad Johns Hopkins, el 2 de junio de 2020.

Para el 20 de mayo, todos los estados habían comenzado a levantar las órdenes de quedarse en casa y otras restricciones establecidas para frenar la propagación del nuevo coronavirus.

Pero muchas autoridades y expertos de salud están alarmados por los nuevos casos de transmisión de la pandemia que pueden a surgir a causa de las protestas por la muerte de George Floyd, el racismo y el abuso de la policía contra las minorías, en las que miles de personas participan desde hace más de una semana.

Las autoridades enfatizan en la necesidad de pruebas, distanciamiento físico y cobertura de la cara, un reflejo de la preocupación de que la reducción de las restricciones para quedarse en casa, así como de que las grandes protestas contra la brutalidad policial en todo el país, podrían conducir a un aumento en nuevos casos.

Los expertos también están viendo que en otros países, como Irán, ya puede apreciarse que el aumento de casos de COVID-19 es como una “segunda ola”.

En el siguiente tuit, la Dra. Angela Rassmusen, viróloga y científica investigadora asociada en el Centro de Infección e Inmunidad de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Columbia, cita el caso de Irán y dice que no se puede asumir que estaremos en una segunda ola de enfermos de COVID-19 en el otoño, es posible que esto suceda en julio en Estados Unidos:

We can't assume that we are in for a second wave in the fall. We may be in for a second wave in July. https://t.co/elnBpJKQKX

— Dr. Angela Rasmussen (@angie_rasmussen) June 2, 2020