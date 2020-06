El dueño de una tienda en Miami intentó sobornar a un inspector a cambio de $5 mil: la cosa no terminó bien

El dueño de una tienda de comestibles en Sweetwater, aledaña a Miami, fue acusado de soborno luego de que, supuestamente, ofreciera a un oficial encargado de hacer cumplir los códigos para que le devolvieran su licencia comercial, según anunció la Oficina del Fiscal del Estado de Miami-Dade.

Al Gazawi posee el One Food Stop Market, ubicado en la 350 SW 109th Ave.

BUSINESS OWNER CHARGED: A food store owner in Sweetwater has been charged with bribery after allegedly offering to pay off a code enforcement officer in order to have his business license returned. https://t.co/RqVOOXhqnR

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) June 2, 2020