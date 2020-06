La tormenta tropical Cristóbal ya causa inundaciones en México, Guatemala y El Salvador

La tormenta tropical Cristóbal se formó el martes en el Golfo de México, según informó el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC).

El ciclón ya comenzó su recorrido y tanto México como Centroamérica están afectados por fuertes lluvias, inundaciones y posibles deslaves.

Según el reporte del Centro Nacional de Huracanes, Cristóbal ya ha producido inundaciones en partes de Guatemala y El Salvador.

#Cristobal has already produced deadly flooding in portions of Guatemala and El Salvador. The threat of life-threatening flash flooding continues over portions of southern Mexico, Guatemala, Honduras, and El Salvador. Get the latest information at: https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/MQcKVmUN5b

La amenaza de inundaciones repentinas peligrosas para la vida continúa en partes del sur de México, Guatemala, Honduras y El Salvador.

El NHC pronosticó que la tormenta comenzará a moverse hacia el norte a través del Golfo de México el viernes, y hay riesgo de marejadas, intensas lluvias y vientos en la costa sur de Estados Unidos desde Texas hasta Florida.

There is a risk of storm surge, rain & wind impacts this weekend along portions of the US Gulf Coast

from Texas to the FL Panhandle. While too soon to determine any specifics, interests in these areas should monitor #Cristobal & ensure they have their hurricane plan in place. pic.twitter.com/dJz1Y2Wr1k

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 3, 2020