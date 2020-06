Descubren el “gen flaco” que hace que algunas personas coman lo que quieran y no engorden

Genética que despierta todo tipo de envidias

La obesidad es uno de los más grandes males de nuestros tiempos. Provoca enfermedades crónicas y potencialmente mortales como la diabetes, la hipertensión o males cardiovasculares. Por ello, la ciencia ha dedicado muchos esfuerzos a estudiarla y así encontrar alternativas para combatirla.

Pero científicos de la Universidad de Columbia Británica decidieron cambiar el enfoque y estudiar la delgadez en lugar de la obesidad. Fue así como descubrieron el “gen flaco” que hace que algunas personas coman lo que quieran y no engorden.

Se trata de un gen identificado como ALK (el gen de la cinasa del linfoma anaplásico) que actúa en el cerebro y regula el metabolismo.

Todos conocemos a alguien que come lo que quiere, no hace ejercicio y no sube de peso, así que los investigadores estudiaron la composición genética de 47,102 participantes delgados y de peso normal. Encontraron que los delgados presentan una mutación del gen ALK que integra y controla el gasto de energía.

Una vez identificado, los científicos eliminaron el gen en ratones. Alimentaron con la misma dieta a ratones que tenían el gen y a los que no lo tenían, pero encontraron que aquellos con el gen ALK tenían menos grasa corporal y pesaban menos.

Los expertos esperan poder limitar la función del ALK para aprovecharlo de manera terapéutica y desarrollar medicamentos para perder peso.