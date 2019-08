¿Tienes obesidad? Un implante en el cerebro puede ayudarte a adelgazar

Cuando ya nada funciona...

Cuando no hay dieta ni ejercicio que funcione para perder esas libras de más que no sólo tienen implicaciones estéticas sino también de salud, esta nueva alternativa científica podría hacer la diferencia.

Se trata de un implante en el cerebro que puede ayudarte a adelgazar si tienes obesidad, especialmente si tu caso es de obesidad mórbida. El dispositivo produce una descarga eléctrica en el paciente cada vez que piensa en darse un atracón de comida y se prueba ya en seis personas que participan en un ensayo clínico.

Originalmente, este sistema de neuroestimulación sensible fue desarrollado para ayudar a personas con epilepsia a evitar las convulsiones, y ahora los científicos prueban su efectividad como un instrumento para perder peso.

El chip registra continuamente la actividad cerebral y produce una descarga eléctrica cuando detecta un patrón específico. En este caso, ese patrón correspondería a la actividad cerebral previa a un atracón.

El estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, arrojó buenos resultados en ratones para suprimir los atracones de comida.

Ahora, la Universidad de Stanford registrará la actividad cerebral de las seis personas participantes del ensayo en humanos durante seis meses, a fin de identificar los patrones de atracón. Tendrá una duración de cinco años antes de que los científicos puedan saber si la técnica es segura, factible y efectiva.

Los participantes son personas con un índice de masa corporal mayor a 45 (obesidad mórbida) y no han sido sometidos a cirugía de bypass gástrico ni a terapia cognitiva conductual para perder peso.