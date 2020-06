Hija de Fabiola Campomanes revela que también sufrió de violencia en una relación como su madre

Sofía recuerda la frustración con la que su madre vivió dicha etapa al ver que no hacía nada para salir de allí

Han pasado unos meses desde que Fabiola Campomanes fue víctima de violencia física y psicológica por parte de su ex pareja y tras admitir que su hija fue una de las razones principales para alzar la voz y denunciar las agresiones, ahora es la joven quien revela que hace tiempo pasó por una situación similar.

En entrevista para “Ventaneando”, Sofía aseguró que entiende perfectamente todo lo que sintió su famosa madre e inclusive cuenta que la regañó por no abandonar a su ex en ese momento de tensión, pero afortunadamente pudo terminar la relación antes de que las cosas se tornaran mucho más violentas y todo acabara en tragedia.

“Desafortunadamente en un momento de mi vida tuve una relación en la que viví la violencia psicológica, me perdí a mí misma y me dejé recibir tratos que no tenía por qué haber recibido. Siento que me falté el respeto al haber permitido ese tipo de cosas y mi mamá estaba súper frustrada porque yo no hacía nada”, dijo la chica.

Por su parte, Fabiola aseguró que ya no le interesa hablar de su ex Jonathan Islas, pues ha logrado sobrellevar lo que le sucedió gracias a la ayuda de una psicóloga y a que se decidió a acudir a las autoridades. Asimismo, confesó que para ella las agresiones eran algo normal, pues tiene un hermano con el que siempre se llevó muy pesado.