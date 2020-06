Luz García ha confesado que no pudo entrevistar a Jennifer López porque el precio era muy alto

La conductora de "Noche de Luz" contó que los costos superaban los $70 mil dólares y que pese a pagar no tendría el control de la entrevista

Luz García conversó con “Lente Abierto”, programa conducido por Richard Hernández y habló de las razones que la llevaron a perderse una entrevista exclusiva con Jennifer López. El tema sale a colación porque la dominicana es conocida como “la reina de las exclusivas” por su programa “Noche de Luz”.

La conductora dice que el artista no cobra por una entrevista, pero añade: “Quizá el intermediario sí”. Pero también recalca que muchas de estas entrevistas también conllevan pasajes de avión, un equipo específico para trabajar, hospedajes de hotel, etcétera. En la actualidad la domunicana afirma que no paga por entrevistas. “En este momento llegan solas”, dijo Luz García.

“La que me llegó con una cifra altísima nunca la hice”. La dominicana expuso que le llegó una oferta de exclusiva por dos entrevistas para América Latina con Jennifer López. “Los riders ascendían a los $70 mil dólares”, dijo la comunicadora.

Los costos, según Luz eran muy altos, y además ella no tendría el control de la entrevista. “Yo creo que no se le puede faltar el respeto al dinero, y sobre todo en país como el de nosotros -República Dominicana- que tiene tantas necesidades. Cuando he pagado por un artista he pagado una cifra muy ínfima, y cuando lo he hecho es porque ya ha sido cubierta por un patrocinador”, relató Luz García.

Aquí la entrevista completa de Luz García con Richard Hernández.