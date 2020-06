¿Colate busca quitarle su hijo a Paulina Rubio? El empresario responde

Después de que él solicitara una audiencia tras el polémico video de la cantante, todo parecía indicar que sí

A partir de la polémica desatada por el controversial video que Paulina Rubio compartiera aparentemente bajo los efectos de las drogas, y la audiencia que se llevara a cabo a petición de su ex esposo para exponer supuestos conflictos que se han suscitado con la cantante, todo parecía indicar que Nicolás Vallejo “Colate“, buscaba quitarle la custodia de su hijo Andreas.

Sin embargo, en una reciente entrevista otorgada al programa mexicano “Sale el Sol”, el empresario afirmó que esa no es ni por asomo su intención.

“En ningún caso estoy pidiendo la custodia y como he explicado muchas veces, he sacrificado mucho de mi vida profesional, mi vida personal, y he sacrificado muchas cosas para que mi hijo tenga a su papá y a su mamá cerca”, afirmó Vallejo.

No obstante, aseguró también que sí desea cambiar algunas cosas en pro del bienestar de su pequeño: “No tengo intención de separar a mi hijo de su madre, lo que sí quiero es cambiar algunas cuestiones para que mi hijo esté mejor”.

Por otro lado, respecto al análisis de drogas de su exmujer, Colate desmintió que él haya solicitado dicho estudio y que él nunca ha insinuado que ella las consuma, sino todo lo contrario, la ha defendido ante las acusaciones.