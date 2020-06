FIFA pide no sancionar a los jugadores que muestren su apoyo hacia el caso de George Floyd

Tras el asesinato de George Floyd, un afroamericano que murió tras ser asfixiado con la rodilla por un policía blanco, el mundo del deporte no dudó en manifestarse mostrando su solidaridad hacia la familia de Floyd y condenando la violencia racial.

En la Bundesliga, la primera liga de futbol Europea en reiniciar sus actividades y en los entrenamientos de la Premier League de cara al regreso a las actividades, distintos jugadores se manifestaron y las autoridades futbolísticas de ambas ligas dieron a conocer que aplicarían sanciones contra ellos, algo que la FIFA no desea que ocurra.

En un comunicado de prensa, la FIFA pidió que los dirigentes tomen el sentido común y entiendan el contexto en el que se desarrollan las expresiones de los futbolistas a la hora de decidir o no castigarlos.

“La FIFA entiende plenamente la magnitud y las preocupaciones expresadas por muchos futbolistas tras las trágicas circunstancias del caso de George Floyd. La aplicación de las leyes del juego aprobadas por la IFAB queda en mano de los organizadores de competencias, que deberían utilizar el sentido común y tomar en cuenta el contexto de los eventos. La FIFA ha reiterado su firmemente su oposición al racismo y la discriminación de cualquier tipo y recientemente fortaleció sus propias medidas disciplinarias con una visión para ayudar a erradicar estos comportamientos. La misma FIFA ha promovido varias campañas en contra del racismo”, escribió la Federación Internacional de Fútbol Asociación.

First professional hat trick 🙏🏼. A bittersweet moment personally as there are more important things going on in the world today that we must address and help make a change. We have to come together as one & fight for justice. We are stronger together! ❤️ #JusticeForGeorgeFloyd 🙏🏼 pic.twitter.com/ntOtwOySCO

— Jadon Sancho (@Sanchooo10) May 31, 2020