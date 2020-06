¿Puede Floyd Mayweather regresar al boxeo y dominar? ‘Terrible’ Morales y Robert García ofrecen opiniones opuestas

'Money' no recibió demasiado castigo en su carrera, pero ya tiene 43 años de edad

El posible regreso de Floyd Mayweather Jr. al ring ha sido una tema recurrente desde aquel agosto de 2017, cuando peleó contra Conor McGregor en su último combate oficial de boxeo.

La especulación sobre su retorno se ha elevado con cada movimiento o mensaje de redes sociales de “Money”, y en realidad nadie puede garantizar que no sucederá.

Pero al valorarse tal posibilidad, debe tomarse en cuenta que Floyd Mayweather cumplió ya 43 años de edad el pasado febrero y que tiene casi tres años sin haber peleado formalmente, aunque en diciembre de 2018 sostuvo un pleito de exhibición contra un peleador japonés de kickboxing.

Al mismo tiempo, es importante notar que Floyd en realidad no acumuló demasiado castigo en sus 50 peleas profesionales y que se caracterizó por mantener una impecable condición física y de cuidar de su cuerpo a pesar de mantener una notable vida social.

¿Puede Mayweather seguir dominando en el boxeo si decidiera regresar al ring? Esto es lo que opinan algunos expertos:

Erik “Terrible” Morales

Excampeón mundial y analista

“El boxeo es un poco cruel porque no nos damos cuenta los boxeadores cuándo y en qué momento perdemos las habilidades de él, puede pasarse la factura sin previo aviso, luego nunca te das cuenta, no sabes cuándo y según yo recuerdo, Floyd en las últimas peleas ya se veía más lento, tenía que anticipar mucho los golpes del contrario para poder alcanzar a ganarle con los golpes. Te digo que aunque se cuide bastante sí le pudiera costar regresar al boxeo, pero la pregunta es contra quién se subiría y de eso dependería, porque no es lo mismo si se sube a pelear con un muchacho de 20 ó de 30 años que con uno en las mismas condiciones que él”.

Robert García

Entrenador

“Yo pienso que con alguien como Floyd, que en sus peleas nunca recibió un castigo donde le haya afectado a su físico… él nunca fue un peleador que lo golpearon, que lo noquearon, que lo lastimaron, así que en ese aspecto él está bien para poder volver. Ya a sus 43 años de alguna manera ya no puede ser el mismo de hace 10 años, pero sí tiene las habilidades para poder vencer a varios peleadores de peso welter. Quizás hay unos cuantos que estén jóvenes, que estén muy fuertes, donde a lo mejor la fuerza le afectara, pero puede ser que todavía pueda vencer a cualquier de los pesos welter de la actualidad, aunque confieso que nunca he sido un aficionado a Mayweather, pero su inteligencia en el ring y su talento nadie se lo puede quitar”.

Michel Ángel Cebreros

Comentarista

“Yo creo que Floyd Mayweather ya tiene que decir adiós al boxeo y te digo por qué: él depende mucho de su movilidad, de sus reflejos, y los reflejos a los 43 años ya no son los mismos. No todos son Bernard Hopkins, que peleó hasta los 49 o 50 años. Ese es un caso excepcional. No digo que Floyd no pueda hacer algo, pero ya no va a ser ni la sombra de lo que fue y su invicto peligra, y peligra contra peleadores de primera o hasta segunda categoría. Cabe recordar a Sugar Ray Leonard cuando perdió con Terry Norris, y así puedo mencionar muchos… Y si a eso le agregamos que él pide $600 millones de dólares en época de crisis, es para la risa”.

Naturalmente, la pelea que muchos aficionados quisieran ver sería Mayweather contra Saúl “Canelo” Álvarez, que cada vez luce menos viable.

LEER MÁS:

Muertes, drama y fiesta: el año más caótico e intenso de Floyd Mayweather Jr.

Así construyó Floyd Mayweather Jr. su fortuna de más de $1,000 millones de dólares