Trump admite haberse refugiado en el búnker durante las protestas, aunque primero lo negó

El presidente se contradijo a sí mismo pero terminó reconociendo que no era la primera vez que bajaba al refugio subterráneo usado durante ataques terroristas

Aunque en un primer momento lo negó, Donald Trump reconoció este miércoles que se refugió en el búnker de la Casa Blanca cuando una multitud se manifestaba a las afueras de la residencia presidencial. Sin embargo, el mandatario dijo que había ido allí por una “inspección” y no porque estaba preocupado por su seguridad.

“Fue un informe falso”, dijo Trump durante una entrevista en Fox News. El conductor, Brian Kilmeade, le preguntó si lo habían trasladado con su familia al búnker cuando se desataron las protestas.

El presidente se contradijo a sí mismo y reconoció más tarde que sí había ido pero no especificó cuándo ni con quién. “No estuve abajo, bajé durante el día y estuve allí durante un pequeño periodo de tiempo. Fue más que nada para una inspección, no hubo problema durante el día.

El mandatario añadió que ha estado allí “dos, dos veces y media” porque ha tenido que hacer “cosas diferentes” relacionadas con examinar el lugar.

El relato del presidente contradice también la declaraciones de una fuente de The New York Times, que asegura que el Servicio Secreto bajó a Trump al búnker porque los agentes estaban preocupados por su seguridad. Dicho refugio se ha usado hasta ahora durante ataques terroristas.