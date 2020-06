Venta de autos en Estados Unidos repunta durante mayo

La venta de automóviles en Estados Unidos se reactiva poco a poco. Bob Carter, vicepresidente ejecutivo de ventas de Toyota Motor North America, señaló en una entrevista que durante mayo se vendieron más autos que en abril.

“Los consumidores minoristas están saliendo en busca de automóviles y camiones”, dijo Carter al programa “Squawk Box” de CNBC. “Lo que aún no ha regresado a la industria automotriz son los grandes compradores de flotillas y los arrendadores de autos. Esas ventas han caído alrededor del 20%”.

Carter dijo que el ritmo de ventas repuntó en mayo. Lo que significa que si se vendiera la misma cantidad de vehículos todos los meses durante todo el año, para finales de 2020 se habrían vendido unos 12 millones. Si se mantiene el volumen de ventas de abril, sólo se venderían 8.6 millones de autos.

Toyota informó que sus ventas en Estados Unidos cayeron cerca del 26% en mayo, mientras que las de Hyundai de desplomaron un 13%.

Está previsto que Toyota y otros fabricantes de automóviles, como Hyundai Motor y Honda Motor, reporten sus ventas la próxima semana.

Estados Unidos

Ventas de automóviles caen un 33% en mayo ( peor año desde el 2009).

United States.

Auto sales plunge 33% in May (worst year since 2009). pic.twitter.com/FlOzkNYovR

— Hemiz (@hemizcorp) June 2, 2020