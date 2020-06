Conoce el gigantesco mural de Kobe Bryant en Europa ¡Es el más grande del continente!

En sus 20 años en la NBA, Kobe Bryant dejó un legado tan grande que es capaz de traspasar las fronteras y llegar a lugares que nunca hemos imaginado, como Bosnia y Herzegovina, donde hicieron un gigantesco mural en honor a la estrella del básquetbol.

Esta semana, un grupo de artistas de Bosnia y Herzegovina finalizaron un gigantesco mural en honor a Kobe Bryant en el que se ve al astro sosteniendo un balón segundos antes de realizar un tiro libre.

Proud of Europe’s largest mural in memory of @kobebryant in a small town called Gradiška, Republic of Srpska, BiH. @NBA #KobeBryant #gradiška pic.twitter.com/FKRaZyIQce

— Milovan Tatić (@nekitweet) June 4, 2020