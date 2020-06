Geraldine Bazán confiesa que le gustaría tener más hijos en el futuro

La estrella de televisión rompió el silencio y habló abiertamente sobre la posibilidad de tener un hijo en el futuro

Luego de sufrir la dolorosa ruptura de su matrimonio con Gabriel Soto, padre de sus dos hijas, Gerladine Bazán asegura que no se cierra al amor y tampoco a la idea de volver a convertirse madre.

Aunque en estos momentos disfruta de su soltería y una vida llena de alegrías junto a sus dos hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda, la actriz mexicana declaró recientemente que no se cierra a la posibilidad de embarazarse de nuevo.

Fue por medio de una entrevista realizada durante una transmisión en vivo con la comunicadora argentina Bárbara Michanie, en donde la estrella de televisión rompió el silencio y habló abiertamente sobre la posibilidad de tener un hijo en el futuro.

“Pues no sé, hoy es hoy, ¿no? El poder del ahora, vamos a dejar que la vida nos sorprenda“, señaló Bazán entre risas.

Totalmente segura de que por ahora su vida está completa gracias a la compañía de sus hijas, de quienes se siente muy orgullosa, la actriz reconoció que si en un futuro llega un nuevo miembro a su familia lo aceptará, sin embargo, por ahora está disfrutando su vida tal como es.

“No sé a lo mejor y no. No sé ahorita estoy feliz me encanta ser una mamá joven me encanta llevarme con ellas increíble y poder viajar y tengo dos manos una para cada una, es muy cómodo. La idea de empezar nuevamente es complicado, pero uno nunca sabe, pero por ahora estoy muy bien así“, finalizó con el tema.