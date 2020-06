Las protestas en Los Ángeles por George Floyd critican también la violencia policial

Tras más de una semana de intensas protestas y con varios días seguidos sin disturbios, Los Ángeles se tomó hoy un respiro con concentraciones más pequeñas y dispersas para honrar a George Floyd, pero aprovechó la jornada para criticar duramente a la Policía por su agresiva y desproporcionada respuesta a las movilizaciones contra el racismo.

Numerosos videos e imágenes en las redes sociales colocaron hoy en la diana a la Policía de Los Ángeles (LAPD), por su cuestionable y violento manejo de las marchas para pedir justicia por George Floyd, y pusieron contra las cuerdas a su jefe, Michel Moore.

Black Lives Matter (“Las vidas negras importan”) y otros activistas presentaron hoy una demanda en una corte federal acusando a LAPD de violación del derecho de reunión y de uso excesivo de fuerza.

Del 29 de mayo al 2 de junio, unas 2,700 personas fueron detenidas en la ciudad, la gran mayoría por no cumplir el toque de queda (hoy fue el segundo día sin restricciones de movimiento).

LAPD no ha actualizado la cifra de arrestos desde el martes.

“Las severas tácticas policiales que hemos visto en varios videos no tienen sitio en Los Ángeles”, dijo hoy el alcalde angelino, Eric Garcetti.

“Cuando los agentes son desplegados deben mantener la paz sin violencia. Todos los empleados de la ciudad, yo incluido, deben rendir cuentas”, añadió el demócrata, cuya reputación se ha desplomado durante esta crisis.

Uno de los cánticos más repetidos en las marchas de Los Ángeles es “Recortes a la Policía”.

LAPD dispone de un presupuesto de más de $1,800 millones de dólares en 2020-2021. Garcetti anunció esta semana que buscará reducir en hasta $150 millones esa cantidad.

En un intento por rebajar la tensión, Moore dijo hoy que investigarán esos videos que muestran, por ejemplo, golpes de policías a manifestantes con los brazos en alto o heridos sangrando por balas de goma,

“Ver esos videos me causa preocupación”, admitió en declaraciones el jefe de LAPD a la emisora KPCC al subrayar que la clave de la acción policial debe ser la “proporcionalidad”.

Moore participó por la tarde en una vigilia con representantes religiosos en la sede central de LAPD y, posteriormente, habló con varios manifestantes que estaban al otro lado de la calle.

Una petición en change.org que exige el despido de Moore lleva acumuladas casi 200,000 firmas en cuatro días.

Los ecos de la polémica policial llegaron hasta el gobernador californiano, Gavin Newsom, quien aseguró hoy en Twitter que “los manifestantes tienen el derecho de protestar pacíficamente, de no ser acosados y de que no se les tiren balas de goma o gas lacrimógeno”.

“Los actos de violencia contra los manifestantes pacíficos no se tolerarán”, afirmó.

Aunque las protestas continuaron hoy en diferentes partes de Los Ángeles, con cientos de personas caminando por la playa de Venice o con un homenaje a Breonna Taylor en Hollywood, la ciudad vivió una jornada de indignación algo más calmada y menos multitudinaria que las de días previos.

Tampoco se descarta que con el fin de semana vuelvan las marchas masivas a las calles.

Con multitud de rosas como homenaje, Justice LA, que agrupa a diferentes asociaciones para reformar el sistema penitenciario de Los Ángeles y acabar con la brutalidad policial, organizó hoy un acto que acabó siendo un tributo más a Black Lives Matter.

A lo largo del día, cientos de ciudadanos se acercaron para depositar rosas y carteles, algunos sin bajarse del coche estilo “drive-through”, en un improvisado altar en el centro de Los Ángeles.

Our roses are stronger than their barricades!! Our roses climbed up the city’s barricades, showing that community power & resilience is winning in the fight against #StateViolence. Today was an incredible display of community strength & healing #GiveUsOurRosesWhileWereStillHere pic.twitter.com/19PBmtVgd8

— JusticeLA (@JusticeLANow) June 6, 2020