Protestan por muerte de niño de empleada doméstica negra en custodia de patrona en Brasil

CASO MIGUEL Vídeo mostra momento em que patroa aperta botão no elevador O vídeo que mostra o menino Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos, dentro do elevador nas Torres Gêmeas, no Recife, veio a tona nessa quinta-feira (4). Nas imagens é possível ver que a patroa da mãe de Miguel aperta um dos botões do elevador e deixa o menino sozinho no equipamento. A mãe de Miguel, Mirtes Renata, informou que os patrões são Sari Corte Real, primeira dama da cidade de Tamandaré, no Litoral Sul, e Sérgio Hacker (PSB), prefeito de Tamandaré. A patroa foi autuada por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Ela pagou uma fiança de R$ 20 mil e vai responder em liberdade. Miguel caiu do 9° andar das Torres Gêmeas, no Recife. A queda foi de uma altura de 35 metros. O menino chegou a ser socorrido para o Hospital da Restauração, na capital, mas não resistiu.

Posted by Torre no Face on Friday, June 5, 2020