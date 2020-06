NASCAR permitirá hasta mil asistentes para ver la carretera en el circuito de Homestead-Miami

Según informes de NASCAR, la carrera en el circuito de Homestead-Miami del próximo fin de semana permitirá hasta mil personas, que serán principalmente miembros del ejército y personal de emergencia.

Según dio a conocer la cadena NBC Sports, citando una noticia reportada por primera vez por Andy Slater de WMEN-AM 640, la propuesta fue aprobada por el alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, permitiendo que haya público para la carrera programada para el próximo 14 de junio.

The fans would be the first allowed in the stands of a NASCAR race since the sport postponed races in mid-March amid the coronavirus pandemic: https://t.co/6jD9hFqAdd

— NBC 6 South Florida (@nbc6) June 6, 2020