Policía retira a hombre de una protesta por aparecer con ‘Blackface’

Policías en Toronto retiraron el sábado a un hombre blanco que apareció en una protesta con la cara y el cuerpo pintados de negro, algo que se conoce como ‘Blackface’ y que es considerado racista.

Relacionado: Latina propina bofetada a mujer racista que la acosaba en Arizona

Manifestantes notaron la presencia del sujeto y le pidieron retirarse por “irrespetuoso”. El hombre respondió desafiante.

⚠️Warning: lots of profanity.

Tense moments as person wearing black face paint walks into crowd peacefully protesting against anti-Black racism. Tempers flare and there are calls to arrest the person. #TorontoProtest pic.twitter.com/fzUOUTYn3m

— Kamil Karamali (@KamilKaramali) June 6, 2020