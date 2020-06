A qué signos zodiacales les cuesta más comprometerse en una relación

El compromiso no entra en las prioridades de estos signos que prefieren los encuentros casuales y la aventura

¿Alguna vez has escuchado el término ‘amigos con derechos’? Se trata de una relación de amistad donde se deja abierta la posibilidad de tener sexo sin algún compromiso sentimental, más allá del plano afectivo. Básicamente es vivir en la delgada línea entre el noviazgo y la amistad: hacen en la cama lo que cualquier pareja, pero no salen a una cita, no hay amor de por medio (en teoría) y son libres de hacerlo con cualquier otra persona.

Quienes acuden a esta práctica huyen de las responsabilidades que implica un noviazgo y se denominan almas libres que no desean el hermoso caos emocional que genera el amor. Cualquiera que sea el motivo, les cuesta comprometerse y la razón podría residir en sus rasgos astrológicos. Descubre qué signos podrían solo buscarte para satisfacerse, pero no se involucrarán más allá.

Escorpión

Es el signo más sexual del Zodiaco y obedece sus instintos pasionales. El sexo es muy importante para los Escorpión y es raro que involucren sentimientos. Se inclinan por las aventuras, los encuentros casuales y desean conocer personas que compartan su actitud liberal. Con ellos no hay problema en ser directos, son comprensibles y de mente abierta.

Capricornio

Normalmente saben lo que quieren y si en su radar no está comprometerse buscarán relaciones discretas. No suelen involucrarse con cualquier persona por lo que les agrada jugar en la delgada línea del noviazgo y la amistad. Además, su prioridad siempre será el trabajo y las relaciones sociales van en segundo término.

Sagitario

Es un alma libre que por naturaleza ama la aventura. Saben ser discretos para manejar sus relaciones íntimas, así que no se involucran más de lo que desearían. Son independientes que toman decisiones arriesgadas, pero suelen desaparecer sin dejar rastro. Si perciben que en la relación va muy rápido y se comienza a parecer más a un noviazgo serio y estable, no dudarán en irse.

Te puede interesar: Los hombres que no te dejarán satisfecha en la cama, según la astrología