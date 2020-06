Cómo enfrenta cada signo del Zodiaco una ruptura amorosa

Los signos reaccionan de manera diferente cuando su pareja decide terminar su relación sentimental

Las personas tienen formas muy distintas de reaccionar cuando su pareja decide poner fin a su relación amorosa (si es que alguna vez hubo amor). Un cúmulo de sentimientos son los que se apoderan de cada uno de nosotros al percatarnos que esa persona se alejará para siempre, al menos, desde el punto de vista sentimental.

Llorar, deprimirse o vengarse, lo que haremos tras recibir la desagradable noticia dependerá de la personalidad de cada quien. Para ayudarnos a saber cómo enfrenta cada uno de nosotros una ruptura amorosa está la astrología. Los signos del Zodiaco tienen una manera muy particular de lidiar con los problemas del corazón. Chequea cómo lo hace el tuyo.

Aries

Primero hará un plan estratégico para tratar de volver con su ex, pero si no resulta exitoso hablará mal de él/ella enfrente de todo mundo. Es un signo muy impulsivo y querrá sacar todo el sentimiento de tristeza, decepción y enojo a través de la palabra.

Tauro

Son las clásicas personas que lidian con la ruptura en las tiendas. Tratarán de distraer su mente renovando su guardarropa, adquiriendo algún dispositivo electrónico de alta gama, conociendo restaurantes nuevos y todo lo que le permita mantenerse ocupado.

Géminis

Tras romper con su pareja tomará el teléfono y organizará una noche de fiesta con sus amigos. Géminis puede sufrir mucho por un desamor y la manera en que lidia con ese sentimiento es bailando, conociendo gente nueva y llegando a casa con los primeros rayos de sol.

Cáncer

Canaliza su energía en la casa: mueve los muebles de la habitación, limpia como nunca antes cada rincón de su hogar, cocinará algo muy sabroso y se encerrará a escuchar las canciones que le recuerdan ese amor perdido. Al ser un signo sensible, debe buscar el apoyo de sus familiares y amistades.

Leo

Son muy orgullosos y una ruptura puede golpear severamente su ego por lo que la manera en que lidian con ella es mostrando que no les afectó en lo más mínimo. Suben a sus redes sociales fotografías con una gran sonrisa, un cambio de look y se muestran felices, sin embargo, en la soledad derraman esas lágrimas que aguantaron estoicamente frente a sus amistades.

Virgo

Romper con su pareja provocará que Virgo se convierta en un mar de lágrimas y tiende a obsesionarse con sus ex, sin embargo, uno de sus mayores talentos es seguir adelante. Canalizarán ese dolor cumpliendo con tareas pendientes y llenando su agenda de actividades del hogar y ser consejero de sus seres queridos, así él se sentirá realizado.

Libra

Tratará de encontrar las razones por las que su relación se acabó y llegará a la conclusión de que él/ella cometió un grave error. Revisará su lista de contactos para averiguar quién está disponible y tendrá un encuentro casual, solo por despecho. Sin embargo, tiende a recaer y buscará a su ex para saber si le dará una segunda oportunidad.

Escorpión

Borrará por completo de su vida a esa persona: la eliminará de sus redes sociales, sus contactos, fotos, desechará todo lo que le recuerda a él o ella y, a partir de ahí, comenzará a olvidar poco a poco esa relación. La mejor venganza para el corazón roto de un Escorpión será nunca recordar lo que sucedió.

Sagitario

Aparentará estar un poco afligido por la ruptura, pero en el fondo estará agradecido porque es un alma libre. Verá la oportunidad nuevamente de viajar, aventurarse y explorar nuevos horizontes, lo que probablemente dejó de hacer durante su relación amorosa.

Capricornio

Se tratará de convencer de que las decepciones amorosas son algo habitual que todas las personas viven a diario y se ocupará nuevamente en lo que más le importa: su trabajo. No tendrá tiempo para preguntarse si él o ella se acordará de lo bien que la pasaron, sin embargo, debe recordar la importancia de cerrar el ciclo para seguir su camino en el amor.

Acuario

No se vuelven dramáticos y por extraño que parezca, saben que romper con alguien no significa sacarlo de su vida y dejan abierta la puerta para ser amigos. Es habitual que los Acuario tengan contacto con sus ex para ofrecerles apoyo moral ya que son maestros en el arte de cerrar ciclos.

Piscis

Es el signo que tiende a sufrir más por una ruptura. Su mente estará viviendo en los momentos bellos que pasaron juntos y para tratar de olvidar transformará su estilo de vida: saldrá en exceso, dormirá hasta tarde y descuidará su aspecto. Son muy espirituales, así que una buena idea es meditar y volver a encontrar la paz interior.

