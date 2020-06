Alto cargo de policía local dice que disparan a afroamericanos “probablemente menos de lo que deberíamos”

Un alto cargo del Departamento de Policía de Tulsa, Oklahoma, dijo esta semana que el racismo sistemático en la policía “no existe” y dio a entender que un estudio revela que la policía dispara a afroestadounidenses “un 24% menos de lo que probablemente deberíamos“.

El comandante de la policía local, Travis Yates, que es blanco, hizo esa afirmación el lunes mientras intervenía en un podcast sobre las protestas nacionales contra la brutalidad policial y la injusticia racial.

“Te llega ese meme que dice que ‘disparan a los negros dos veces o dos veces y media más’ y todo el mundo dice ‘Sí, claro'”, dijo Yates. “Pero no tienen sentido”, agregó. “Tienes que estar en contacto con la policía para que eso ocurra“.

“Si cierto grupo comete más delitos, más crímenes violentes y las autoridades tienen más contactos con ellos, el número será mayor“, continuó. “¿Quién en el mundo en su sano juicio pensaría que nuestros disparos deberían estar en la línea del censo de los Estados Unidos? Eso es locura“, dijo el hombre tratando de explicar las cifras que muestran mayor interacción entre hombres negros y policías.

Yates también dijo que algunas investigaciones indican que “estamos disparando a los afroestadounidenses aproximadamente un 24 por ciento menos de lo que probablemente deberíamos, en base a los crímenes cometidos”.

El policía ha recibido una gran cantidad de comentarios negativos a raíz de la entrevista publicada en Public Radio Tulsa y este miércoles salió al paso afirmando que la radio interpretó mal sus palabras. En redes sociales han empezado incluso a recoger firmas por lo que consideran “comentarios racistas”.

