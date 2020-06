Mazatlán FC, nuevo equipo de la Liga MX, quiere quitarle al América el título del más odiado de México

La llegada del Mazatlán FC a la Liga MX ha sido muy polémica pues la franquicia le fue “arrebatada” a Monarcas Morelia, equipo que ya tenía una historia y tradición en Michoacán y en el fútbol mexicano.

Luego de conocerse la noticia del cambio de sede la afición cargó contra los dueños del equipo, que en busca de mayor beneficio económico, decidieron desaparecer al club michoacano para empezar una aventura en Sinaloa, lo que provocó críticas de todos los sectores y manifestaciones en las calles de Morelia.

Al sentir el rechazo no solo de los seguidores de Morelia, sino de otros equipos del fútbol mexicano, Mazatlán decidió hacer una aparición un tanto agresiva, pues su presentación en redes sociales retó a los aficionados y ha utilizado el hashtag “ARREbatando”.

De igual modo, ya ha “amenazado” a otros equipos de la Liga MX como Chivas, América y Tigres, burlándose de sus apodos.

Esto no ha caído muy bien en los aficionados que consideran que la estrategia del nuevo equipo no es la correcta pues fomenta la violencia.

