Claudell Washington, expelotero de Yankees y Mets, fallece a los 65 años víctima de cáncer

El expelotero Claudell Washington, quien jugara como jardinero con siete equipos en las Ligas Mayores, entre ellos, los Yankees y Mets de Nueva York, falleció este miércoles a los 65 años de edad, víctima de cáncer de próstata, padecimiento contra el que luchaba desde hace algún tiempo.

Washington hizo su debut el 5 de julio de 1974 con apenas 19 años de edad al firmar con los Athletics de Oakland, conjunto con el que se mantuvo durante tres temporadas y con quienes ganó su primera nominación al Juego de las Estrellas en 1975, antes de cambiar de franela y defender los colores de los White Sox de Chicago y los Rangers de Texas en las siguientes temporadas.

The A's are saddened by the loss of World Series Champion Claudell Washington. Our thoughts are with his friends and family at this time. pic.twitter.com/HPJimLZ13n

— Oakland A's (@Athletics) June 10, 2020