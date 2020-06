Biden cataloga “impacto” de muerte de George Floyd por encima de la de Martin Luther King Jr., premio Nobel de la Paz

Dr. Martin Luther King Jr. (MLK), activista afroamericano de derechos humanos y premio Nobel de la Paz asesinado en 1968, fue eclipsado por el ex vicepresidente Joe Biden, quien sugirió ayer que su muerte no tuvo el mismo impacto global que la de George Floyd a manos de la policía.

Hablando en una mesa redonda económica en Filadelfia, el virtual candidato presidencial Demócrata de 77 años, dijo que los teléfonos celulares habían cambiado la forma en que las personas podían documentar la brutalidad policial, al igual que los televisores introdujeron a los estadounidenses al horror de la batalla por los derechos civiles de la década de 1960.

“Incluso el asesinato del Dr. King no tuvo el impacto mundial que tuvo la muerte de George Floyd”, dijo Biden. “Ha cambiado la forma en que todos ven esto”, comentó sobre los teléfonos celulares.

“Lo que le pasó a George Floyd: ahora tienes cuántas personas en todo el país, millones de teléfonos celulares. Ha cambiado la forma en que todos ven esto”, continuó. “Mire a los millones de personas que marchan alrededor del mundo”.

“Es como si la televisión cambiara el movimiento de los Derechos Civiles para mejor cuando vieron a Bull Connor y sus perros arrancando la ropa de las ancianas negras que iban a la iglesia y los bomberos arrancando la piel de los niños pequeños”, declaró Biden, citado por New York Post.

La muerte de Floyd -un hombre de 46 años con un amplio historial policial- a manos de un oficial de policía blanco en Minnesota que se arrodilló sobre su cuello durante casi nueve minutos, ha provocado manifestaciones y saqueos en diversos puntos dentro y fuera de Estados Unidos.

En contraste, MLK fue el líder más visible del Movimiento de Derechos Civiles desde 1955 hasta su asesinato. En 1964 se convirtió en el ganador más joven del prestigioso Premio Nobel de la Paz. Su natalicio, es el primer feriado federal en el calendario, al conmemorarse en enero.

