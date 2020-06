De Blasio anuncia que reapertura de NYC va por buen camino, pero pide no subestimar al COVID-19

El Alcalde dio un parte alentador sobre los primeros días de reactivación, con los nuevos contagios en apenas 3%, y anunció un programa de ayuda de aires acondicionados para familias pobres

Luego de cinco días de haber iniciado Nueva York su Fase 1 de reapertura, tras la crisis del COVID-19, que hasta ahora ha dejado 205,846 contagios y 17,351 muertes confirmadas en la ciudad, el panorama luce bastante alentador.

Así lo anunció este viernes el alcalde Bill de Blasio, tras asegurar que los indicadores sobre el control del coronavirus siguen por buen camino. Los nuevos contagios en el último día se mantuvieron en 3%, las nuevas hospitalizaciones llegaron a 70 casos, y un total de 339 pacientes siguen en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

“Los neoyorquinos han encontrado una manera de hacer que la fase uno funcione. Es inicial, sabemos que mucha gente todavía está mirando y esperando. Ciertamente, no todos los que podrían haber regresado al trabajo han regresado. No todas las empresas que podrían haberse abierto hasta ahora lo han hecho, pero estamos viendo cada vez más reaperturas de empresas, más y más personas regresando a trabajar”, dijo el Alcalde, asegurando que el uso del metro aumentó en 25%, de autobuses, 23% y del ferry 31%.

A pesar de que los casos del COVID-19 no han registrado un aumento, De Blasio advirtió que ahora más que nunca, urge reforzar las normas básicas de protección como uso de tapabocas y distanciamiento social, pues no se descarta que ocurra un resurgimiento del brote si no se siguen las pautas.

“Hemos visto un progreso constante en nuestros indicadores, pero la gran prueba llegará más adelante en el mes, a medida que comencemos a ver el impacto de que tantas personas estén más juntas”, dijo el mandatario. “Comenzamos la fase uno y no es fácil. Tenemos un largo camino por recorrer en esta ciudad, y tenemos que tener mucho, mucho cuidado con el peligro de que esta enfermedad resurja. El peligro del boomerang, el peligro que estamos viendo ahora mismo en estados de este país que, trágicamente, creo que se movieron demasiado rápido sin las precauciones adecuadas.

El Alcalde también aseguró que como parte del plan para garantizar que no se propague el virus en sitios de trabajo que ya abrieron, la Ciudad realizó 15,755 inspecciones, de las cuales, 15,000 pasaron las pruebas de seguridad.

“Nuestro trabajo es mantener a las personas que trabajan, seguras y saludables. Nuestro trabajo es ayudar a las empresas a recuperarse”, dijo el político, urgiendo a los negocios que tomen esta reactivación con mucha responsabilidad. “Nuestro objetivo no es dar multas en primera instancia, nuestro objetivo es, ya que todos estamos aprendiendo juntos, cómo hacer esto, ayudarlos a avanzar.

De Blasio mencionó además que en medio de los planes de reapertura de los cinco condados, otra de las grandes prioridades será el cuidado y bienestar de adultos mayores, por lo que anunció un programa para entregar 74,000 aires acondicionados gratis a personas de la tercera edad de bajos ingresos en viviendas públicas.

“Aproximadamente un tercio de esos aires irán a las personas de la tercera edad de bajos ingresos quienes viven en NYCHA”, dijo el mandatario, explicando que 25,000 residentes mayores de viviendas públicas, los recibirán antes de la primera semana de julio.

El demócrata concluyó mencionando que otro plan de ayuda municipal tiene que ver la reducción en el pago de las cuentas de servicio eléctrico.

“440,000 familias de la ciudad de Nueva York se beneficiarán debido a esta decisión de la comisión estatal de servicio público. Y el ahorro promedio por cliente será de aproximadamente $140 este verano, es decir, para muchas familias en esta ciudad, mucho dinero. Entonces, un gran paso adelante, gracias al PSC por esta ayuda tan importante”, dijo el jefe de la Gran Manzana.

Y sobre las críticas recibidas por la manera como manejó la crisis de las protestas contra la brutalidad policial, De Blasio se defendió.

“Creo que cualquiera que cuestione la capacidad de este gobierno de la Ciudad para hacer lo que estamos aquí para hacer, y mi capacidad como alcalde para usar todas las herramientas del gobierno de la ciudad, incluso en tiempos de crisis, no comprende realmente la realidad de New Ciudad de York”, concluyó.