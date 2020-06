María Elena Salinas: “Me duele muchísimo ver lo racista que somos los latinos”

La periodista estuvo en el 'Break de las 7' y habló de todo lo que nos provocó a los hispanos el caso de George Floyd

María Elena Salinas estuvo de invitada en ‘El Break de las 7’, en donde tuvo una enriquecedora charla con Alejandra Espinoza . Entre todo los tema que tocaron, uno de ellos fue el asesinato de George Floyd y el racismo.

La periodista y Alejandra compartieron la tristeza que les da los comentarios negativos que reciben, en sus redes sociales, cada vez que publican algo sobre el racismo del que son víctimas las personas afroamericanas. Salinas fue más lejos asegurando que los latinos somos racistas incluso entre nosotros mismos.

“A mi me duele muchísimo ver lo racista que somos los latinos, y no lo reconocemos y no lo aceptamos por nada del mundo, y en lugar de tratar de influir de alguna manera en que la gente tenga una idea más positiva o por lo menos que tenga la mete abierta para escuchar y entender… Yo ya sabía que iba a haber rechazo, pero no por eso no lo voy a hacer (opinar y postear en redes) y ya me he dado cuenta que escriba lo que escriba estos días, la gente sigue con esas actitudes racista, yo creo que sin darse cuenta”, explicó María Elena y siguió.

“Nosotros los hispanos hemos sido víctima de racismo, de discriminación, de humillaciones y no se cómo nosotros no entendemos cómo los afroamericanos no solamente son víctimas de rechazo, de discriminación y de humillación sino que sus vidas están en peligro”.

En la charla, María Elena y Alejandra coinciden en que el caso de Floyd es un símbolo de lo que ya no puede pasar más, lo que terminó de hartar al mundo y así lo expresó la periodista.

“Este caso que hubo de George Floyd, que mucha gente rechaza, que ‘por qué tanto lío con un hombre que había cometido un crimen’… Primer no sabemos si había cometido un crimen o no, y segundo, aunque hubiera cometido un crimen no merece morir. Número tres, todo este movimiento no es nada más por George Floyd, fue la gota que derramó el vaso, es años y años y años de un racismo sistemático. Para los afroamericanos no es nadas más de herir su sensibilidad, sino de perder su vida”.

María Elena Salinas también mostró alarma por quienes se enfocan en decir que las marchas son peligrosas, cuando, si bien las primeras trajeron caos, desde hace dos semanas son absolutamente pacíficas. Y rescata su esperanza en que si por lo menos consigue abrir la mente de una o dos personas para que por lo menos lo piensen, ya su tarea va en buen camino.

MIRA AQUÍ LO QUE DICE MARÍA ELENA SALINAS: