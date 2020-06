Reportan lesión cerebral en anciano empujado violentamente por la policía en Nueva York

Martin Gugino, manifestante de 75 años golpeado brutalmente por la policía de Buffalo (NY), irónicamente durante protestas por la muerte de George Floyd bajo custodia en Minnesota, sufrió daño cerebral, según informó su abogado.

“Como la mayoría de ustedes saben, Martin es un hombre de voz suave pero pensativo y de principios. Por muy desgarrador que sea, su cerebro está lesionado y él es muy consciente de ello ahora”, dijo el abogado Kelly Zarcone en una declaración a varios medios de comunicación, ayer.

Gugino se siente “alentado y animado por el gran apoyo que ha recibido de tantas personas en todo el mundo”, afirmó Zarcone citado por The Epoch Times. “Eso ayuda. Está deseando curarse y determinar cómo podría ser su ‘nueva normalidad’”.

Los policías Aaron Torgalski y Robert McCabe fueron acusados de asalto en segundo grado. Un video los captó empujando el 4 de junio al manifestante anciano, que cayó y quedó sangrando en el suelo.

El gobernador del estado Andrew Cuomo defendió la acusación contra los dos policías y dijo que deberían además ser despedidos. “Lo que vimos fue horrible y repugnante, creo que ilegal”, señaló Cuomo durante una conferencia de prensa el sábado 6 de junio.

En solidaridad, todo el Equipo de Respuesta a Emergencias (ERT) del Departamento de Policía de Buffalo renunció después de que se suspendiera a los dos agentes sin paga, mientras se investiga el polémico caso.

The 75-year-old protester shoved to the ground last week by Buffalo police, is not, as President Trump falsely tweeted on Tuesday, a wily Antifa provocateur. Friends say Martin Gugino is an old-school peacenik who can be astonishingly nerdy. https://t.co/4rrilcEypW

— The New York Times (@nytimes) June 9, 2020