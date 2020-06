Taller legal gratuito en español para emprendedores

Abogados hablarán de la formación de empresas

Hay quien ha dedicado su confinamiento a soñar qué hacer con una idea de negocio. La situación no es fácil pero en todas las crisis surgen oportunidades y en Nueva York se darán pistas para hacerlo el lunes 15 de junio en un taller.

El Centro de Desarrollo Empresarial para Mujeres (WEDC, por sus siglas en inglés) y New York Lawyers for the Public Interest (NYLPI) van a colaborar con la firma de abogados Cleary Gottlieb, para dar pautas a emprendedores y pequeñas empresas en español.

El taller, que es gratuito y virtual (acceda aquí), estará centrado en aspectos a tener en cuenta en las de la selección y formación de una entidad empresarial en el estado de Nueva York.

Se tendrán en cuenta aspectos como las ventajas y desventajas de algunos de los tipos de entidad empresarial más frecuentes, los pasos que han de darse para formar cada timpo de entidad y las consideraciones para la selección y formación de entidades que surgen como resultado del brote de COVID-19.

Adicionalmente, los abogados de Start Small Think Big, un proveedor de servicios legales gratuitos, se unirán y discutirán cómo tener acceso a asistencia legal gratuita para la formación de su entidad empresarial.

Cuándo: 15 de junio de 2020 a las 2.00PM

Idioma: Español

Dónde: Zoom (https://cgsh.zoom.us/webinar/register/WN_JXN8AhG2T5maY6Q3OlwX1A)