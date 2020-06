3 facilísimas recetas de postres sin horno y verdaderamente deliciosos

View this post on Instagram

De Italia vienen postres exquisitos, y uno de ellos es este tiramisu en copas. 😍 #CocinaFácil #tiramisu #postre #recetas #recetasfaciles #comida #instagood . . . Necesitas: 24 galletas de vainilla Crema mascarpone ½ litro de crema 7 claras 180 g de azúcar 450 g de queso mascarpone 1 sobre de grenetina 250 g de azúcar 4 cdas. de café instantáneo 180 mL de agua 1 copita de cognac Cocoa en polvo Granos de café Paso a paso: Bate la crema a punto de chantilly y refrigera. Aparte, bate las claras a punto de nieve. Pon en un cazo el azúcar hasta formar un jarabe y mézclalo con las claras batidas; continúa batiendo hasta que la preparación se enfríe y luego incorpora el queso mascarpone. Diluye la grenetina en un poco de agua y ponla 20 segundos en el microondas. Agrégalo a la mezcla anterior y mezcla con la crema batida. Para preparar el almíbar de café, hierve el agua con el azúcar, agrega el café y el cognac y deja enfriar un poco. Muele las galletas. Vacía en copas una base de galletas, báñalas con el almíbar de café y una capa de crema. Repite la misma operación y refrigera por lo menos tres horas. Para servir, decora con cocoa y los granos de café.