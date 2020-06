Sebastián Rulli recuerda cómo le dijo a Angelique Boyer que tenía el vestido al revés en plena alfombra roja

A más de un año del evento, el actor reveló cómo le informó a su novia que su elegante vestido dorado estaba al revés

Sebastián Rulli recordó el bochornoso episodio que vivió junto a su novia, Angelique Boyer, durante la entrega de premios otorgados a lo mejor de la televisión en México en el año 2019, cuando ella lució un hermoso vestido dorado con pronunciado escote, mismo que llamó la atención porque estaba al revés.

Ha pasado poco más de un año y así fue como el galán de telenovelas compartió cuál fue su primera impresión del elegante diseño que los metió en problemas en plena alfombra roja:

“Yo no había visto el vestido hasta el momento en que se lo puso y para salir. De repente aparece y yo la veo muy guapa evidentemente es muy preciosa, pero como que le digo: ‘mi amor tienes que taparte un poquito porque el escote está muy marcado, muy abierto diría yo’, ‘sí no sé me siento incómoda’ me dice ella; pero yo cómo le voy a decir que está al revés si nunca había visto el vestido ni sabía cómo era, nunca había visto una foto, entonces evidentemente jamás imaginé que no tenía una referencia o no se dio cuenta de que estaba al revés, yo no se lo puse”, afirmó.

Sin embargo, fue él quien tuvo que informarle a su novia el terrible error que no pasó por alto para los televidentes, quienes ya los habían visto desfilar por la alfombra roja de la premiación:

“Cuando estábamos ya en la alfombra roja a mí me mandan un mensaje, porque ella no tenía celular, en donde me dicen que los diseñadores mandaban a decir que estaba puesto al revés, entonces yo voy sutilmente y le digo: ‘Mi amor, tranquila, todo está bien, te ves hermosa, quiero que sepas nada más que me están informando que está al revés, pero no pasa nada’ y ahí el demonio de Tazmania salió, se fue corriendo al baño y se cambió”, explicó en la entrevista concedida para ‘El Brak de las 7’ de Univision.

Entre risas, Rulli compartió que la acompañó al baño y como todo un caballero la esperó a que acomodara el vestido y regresaron para la premiación, aunque para entonces ya todos se habían dado cuenta que se cambió y no había manera de ocultarlo.

El actor también reconoció que llevar el vestido al revés es un gran mérito, pues no cualquier persona puede darse el lujo de verse espectacular como ella lo hizo esa noche: “No a todo el mundo le queda bien un vestido al revés, eso lleva mucho mérito“, finalizó.