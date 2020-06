Trump advierte que no verá los juegos de la NFL si los jugadores protestan durante el himno nacional

Y la polémica sobre las protestas durante el himno nacional de Estados Unidos inicia otra vez.

El presidente Donald Trump advirtió el sábado vía Twitter que no vería los partidos de la NFL si los jugadores protestan la injusticia social poniendo una rodilla en el suelo.

Su tuit vino luego que el senador republicano por Ohio, Jim Jordan, había levantado el tema de que los jugadores de la selección de fútbol “no estarán de pie para el himno nacional de Estados Unidos”. Cabe aclarar que esto último no es del todo preciso.

And it looks like the NFL is heading in that direction also, but not with me watching! https://t.co/aGfBaK7RNA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2020