VIDEO: Sicarios de los Chapitos amenazan al Ruso, hombre de confianza del Mayo Zambada

Una prueba más de que la pelea dentro del Cártel de Sinaloa es real...

Sicarios del Cártel de Sinaloa (CDS) de la facción que controlan los Chapitos, mandaron un contundente mensaje al Ruso, un sicario que está bajo las órdenes de Ismael “el Mayo” Zambada. y a quien acusan de ser el culpable del distanciamiento entre los líderes del grupo del narcotráfico.

“Pinche Ruso culero ¿por qué corrieron?, vámonos a las blindadas, pura gente del Chapo” dicen los sujetos vestidos como policías en lo que pareciera nueva evidencia de la guerra interna que hay dentro del Cártel de Sinaloa entre sicarios de los Chapitos contra el Ruso, quien supuestamente es uno de los hombres de más confianza del Mayo Zambada.

ZONA DE GUERRA #SINALOA#CULIACAN C/POLICÍAS MUNICIPALES HALCONEANDO Y PRESUNTOS POLICÍAS ESTATALES ACTUANDO COMO SICARIOS… "LOS CHAPOS" LE MANDAN MENSAJE A "EL RUSO" DE "EL MAYO ZAMBADA"… pic.twitter.com/fDgBiO84Ux — TH3PR3D4TH0R Mxx (@fernand17704066) June 14, 2020

En el breve mensaje de duración de 14 segundos por la precario vocabulario del sujeto que lanza una serie de frases groseras y sin sentido el cual apenas se entiende, aparecen dos hombres fuertemente armados, con ropa clonada de policías y fuertemente armados.

Como te hemos informado, en los últimos meses se han registrado varios ajustes de cuentas dentro del territorio del Cártel de Sinaloa pues bandos de sicarios que apoyan al Mayo Zambada y a Ivan Archivaldo Guzmán Salazar alias el Chapito, Jesús Alfredo Guzmán Salazar alias el Alfredillo y Ovidio Guzmán López alias el Ratón o Nuevo Ratón, se han estado matando entre sí.

La gota que derramó el vaso y que puso más tensa la situación habría sido porque un sicario que rendía cuentas para los Chapitos, identificado como el Nini, reclamó el territorio no sin antes lanzar maldiciones en contra del Mayo Zambada, algo que el Ruso, quien controlaba dicha zona, tomó como una grave ofensa que no tenía perdón por lo que pidió que le entregaran al Nini, algo que no ocurrió, por lo que en días posteriores aparecieron muertos de cada bando.

Ante ello, los hijos del Chapo Guzmán exigieron al Mayo que entregara al Ruso, pero él capo se negó a hacerlo, así que eso provocó una fractura aún más profunda que habría desembocado en una lucha interna que se ha agravado a tal grado que este fin de semana se reportaron 14 vehículos baleados y otros incendiados, durante un enfrentamiento entre ambos bandos, hecho al que los sujetos que aparecen en el video, al parecer hacen referencia.

