“Le faltó al respeto a la cultura de España”: Torero arremete contra Lewis Hamilton

Luego de que el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton se manifestara este fin de semana en contra de las corridas de toros y dijera que en España a los niños se les enseña a torturar a estos animales, Cayetano Rivera, un torero experimentado de España, expresó su molestia y le pidió que se informara mejor antes de hablar.

Todo comenzó cuando la figura del automovilismo mostró en Instagram su apoyo a una publicación de la asociación PETA sobre las corridas de toros, las cuales calificó de “repugnantes”. Además, también quiso animar a sus fans a que firmaran una petición para que el gobierno español, a través del ministerio de cultura, retire las subvenciones y ayudas a las escuelas taurinas.

Sin embargo, las palabras que han levantado polémica en la esfera virtual fueron las que añadió para concluir su mensaje: “A los niños en España se les enseña a torturar y matar a los toros desde los 14 años”, afirmó en sus “stories” de esta red social. “No permitas que la tortura se disfrace de cultura”, agregó.

Ese mensaje ha sido respondido ahora por Cayetano a través de un tuit en el que acusa a Lewis de faltar al respeto a la cultura española, y de hacerlo sin molestarse en informarse antes acerca de la tradición en cuestión que ha condenado públicamente.

“Al señor Hamilton no le gustan las corridas de toros. ¿Y qué?”, ha afirmado en un tuit en inglés en el que ha mencionado al deportista. “De todas formas, antes de criticar la cultura de otros, deberías al menos informarte un poco más de lo que estás hablando. Respeto. Y no dejéis que los tontos os confundan“, concluyó.

Mr. @LewisHamilton doesn't like bullfights… So?

Anyways, before criticising someone else's culture, you should at least learn more about what you're talking about.#respect ! And don't let knaves fool you!

— Cayetano (@Cayetano_Rivera) June 13, 2020