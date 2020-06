Acusan a equipos de Ligas Mayores de explotación infantil en academias de República Dominicana

Desde hace varias décadas, República Dominicana se ha distinguido por ser uno de los principales semilleros de talento en el béisbol de las Ligas Mayores, fenómeno que no solo se ha manifestado en mayor presencia de los jugadores quisqueyanos en la ‘Gran Carpa’, también en la apertura de escuelas de desarrollo de peloteros en este país latinoamericano.

Sin embargo, atrás del glamour en los parques de pelota y los contratos millonarios, se ocultan una serie de prácticas que involucran la explotación de menores de edad a costa de la ilusión de convertirse en peloteros profesionales y con ello brindarle a sus familias la oportunidad de alejarse de un entorno de marginación y pobreza.

De acuerdo a un reportaje publicado por Christian Red and Teri Thompson para el diario USA Today, cientos de prospectos menores de edad hacen acuerdos verbales con los clubes de las Ligas Mayores a cambio de la promesa de un lucrativo bono de cientos de miles o millones de dólares por la firma de un contrato una vez que cumplen los 16 años, edad mínima en la que un jugador puede ser contratado, por lo que cualquier trato previo a esa edad, viola las reglas del béisbol e incluso de las leyes estadounidenses.

MLB is exploiting Latin American prospects as young as 12, a whistleblower tells feds https://t.co/4dwcDNZK5a

— USA TODAY (@USATODAY) June 16, 2020