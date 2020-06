La sospechosa inmigración de Melania Knauss que el presidente Trump no ha explicado

La forma como Melania Knauss llegó a Estados Unidos en 1996 para después naturalizarse y traer a su familia de Eslovenia es un ejemplo del proceso de inmigración que su esposo, el presidente Donald Trump, ha rechazado como parte de sus políticas en contra de los inmigrantes.

Así lo cuenta Mary Jordan en su libro “The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump” (El arte de su acuerdo: la historia no contada de Melania Trump) en el que expone a la primera dama como una inmigrante que se benefició de visas especiales a partir de que se hizo novia del ahora presidente.

La falta de transparencia en su proceso de inmigración, ya que ni la señora Melania ni el presidente han ofrecido una explicación, plantea la interrogante si hubo “algo inapropiado”, señala Jordan, quien es reportera política del periódico The Washington Post y ganadora del premio Pulitzer.

Melania es una inmigrante que llegó procedente de Eslovenia en 1996 con visa H-1B para trabajar como modelo, la cual le renovaron durante cinco años.

En 2001, cuando era oficialmente la novia de Trump, de forma inexplicable obtuvo la visa EB-1 conocida como “visa Einstein” porque se otorga a quienes poseen “habilidades extraordinarias”, como académicos de renombre, ejecutivos de empresas multinacionales, atletas olímpicos o actores ganadores del Oscar.

Ni el presidente Trump ni la señora Melania han explicado cómo obtuvo ese privilegio y no hay registro o documentos que avalen la legalidad para la autorización de la “visa Einstein”, señala el libro.

Después de casarse con Trump en 2005 y dar a luz a su hijo, Barron, Melania se convirtió en ciudadana estadounidense en 2006.

Durante la campaña presidencial Trump prometió explicar el camino de su esposa hacia la residencia permanente y la naturalización, lo cual no ha hecho.

El 1 de noviembre de 2017 el presidente Trump tuiteó un mensaje en el que se opone a la “migración en cadena” al criticar que muchos inmigrantes traen a sus familias.

“¡La MIGRACIÓN EN CADENA debe terminar ahora! Algunas personas entran y traen a toda su familia con ellos, quienes pueden ser verdaderamente malvados. ¡INACEPTABLE!”, escribió Trump.

El 4 de agosto de 2018 el presidente Trump volvió a criticar durante un evento el hecho de que los inmigrantes traigan a familiares.

Cinco días después sus suegros juramentaron como ciudadanos estadounidenses en una ceremonia de naturalización llevada a cabo en el edificio federal de Manhattan, en Nueva York, relata Jordan la ironía.

CHAIN MIGRATION must end now! Some people come in, and they bring their whole family with them, who can be truly evil. NOT ACCEPTABLE! pic.twitter.com/PQGeTTdRtX

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2017