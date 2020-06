Migbelis Castellanos expone fuerte mensaje sobre su cuerpo y aparece con saco abierto y sin ropa interior 

View this post on Instagram

Deje por mucho tiempo que los demás decidieran como me siento o como me veo. Ya no más… . Si algo me dejo esta cuarentena fueron las ganas de quererme y amarme por encima de todo y de todos. ¡Soy mi prioridad!. . Si el mundo se acabara mañana quiero quedarme con el hecho de haber inspirado a muchas mujeres a romper estereotipos, a ser lo que les de la gana de ser en la vida y decidir ser feliz por encima de cualquier cosa. . Gracias @manuelhlife por capturar exactamente lo que quería expresar. . Y para ti, ¿que es el autoestima? #desconocidos . ACLARATORIA: Lo que sea que esta foto les exprese yo me quedo con que para mi es: seguridad y fuerza. Lo que sea que diga para ustedes, es desde su perspectiva, no la mía.